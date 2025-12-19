Manovra Conte | governo di incapaci dov’è finita Confindustria?

Roma, 19 dic. (askanews) – “TOC TOC! Dov’è finita Confindustria?” Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, è tornato a commentare le vicende legate alla legge di bilancio in un post sui suoi canali social. “Dopo 32 mesi di crollo della produzione industriale, la trattativa fallita sui dazi e i 25 miliardi di sostegni annunciati da Meloni ad aprile mai visti, nella notte – ha spiegato l’ex premier – questo governo litigioso e sprovveduto ha fatto saltare anche quelle minime risorse che dovevano fare da ‘toppa’ ai disastri fatti sugli incentivi per le aziende, che vivono una situazione complicata dalle tasse al caro-energia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

