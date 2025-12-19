Manovra | Conte ' ennesimo circo con maggioranza a pezzi'

La manovra si trasforma nell'ennesimo teatro di tensioni politiche, tra promesse tradite e misure che colpiscono i diritti dei cittadini. Mentre il governo si confronta con una maggioranza frammentata, si susseguono cambi di rotta e scontri che rischiano di compromettere le prospettive future di milioni di italiani. Un quadro di instabilità e incertezza che si riflette anche sulle questioni più delicate come pensioni e diritti sociali.

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "Ci hanno provato fino alla fine. Ma dopo aver già peggiorato la 'Fornero' alzando l'età pensionabile e cancellato 'Opzione donna', il Governo si è dovuto rimangiare, per ora, alcune delle vergognose norme con cui uccideva, di fatto, il riscatto della laurea ai fini pensionistici e allungava pure i tempi per ricevere l'assegno". Lo scrive sui social Giuseppe Conte, a proposito della manovra. "Ennesimo circo di una Manovra evanescente, impalpabile. Hanno presentato una Manovra senza un piano industriale, senza un piano sanitario, senza un progetto sociale. Niente di niente -prosegue il leader del M5s-.

