Manovra | Braga ' spavalderia Atreju si è frantumata al Senato Meloni sconfessata'

La spavalderia di Atreju si è dissolta al Senato, smascherando la fragilità delle sue posizioni. La manovra si rivela più complessa del previsto, mentre Meloni si trova a dover smentire le proprie dichiarazioni. Un quadro di tensioni e confronti che lascia intravedere un panorama politico in evoluzione, segnato da sfide e incertezze.

Roma, 19 dic (Adnkronos) - "La spavalderia e l'arroganza ascoltate dal palco di Atreju sono durate il tempo di un fuoco di paglia. Si sono frantumate sulle divisioni e sulle contraddizioni emerse in Senato, dove il governo è andato in tilt, sconfessando non solo le parole del ministro dell'Economia ma anche le soluzioni di mediazione firmate direttamente da Giorgia Meloni". Lo dice Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera. "La Premier predica coerenza e capacità di governo ma tradisce le promesse fatte agli italiani, che chiedono riforme e misure concrete per rispondere al calo dei salari e all'aumento della pressione fiscale, non una narrazione trionfalistica della sua persona", aggiunge Braga. 🔗 Leggi su Iltempo.it

