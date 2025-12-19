Manovra | Boccia ' Giorgetti venga in aula o si dimetta'

Le tensioni sulla legge di Bilancio aumentano, con il ministro Boccia che lancia un appello al collega Giorgetti, chiedendogli di presentarsi in aula o di dimettersi. La situazione politica è attraversata da incertezze e ritardi, mentre il governo fatica a trovare una direzione chiara. La cronaca di questa fase critica riflette le sfide e le pressioni che circondano l’iter della manovra e il futuro delle istituzioni.

Roma, 19 dic. (Adnkronos) -?“La legge di Bilancio non è pronta. È in ritardo enorme. C'è una confusione gigantesca nel governo. C'è una guerra evidente tra i partiti della maggioranza e dentro il partito del ministro dell'Economia. Abbiamo assistito al match tra Giorgetti e Salvini. Solo 3 giorni fa Giorgetti era venuto qui in Senato con un emendamento che cambiava di fatto la manovra. Stanotte questo emendamento è stato cancellato. Il ministro è stato smentito su tutta la linea. A questo punto Giorgetti venga in Parlamento e se non è in grado di fare il ministro presenti le dimissioni. Il meraviglioso governo che Giorgia Meloni ha raccontato l'altro giorno in aula non esiste”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Manovra, oltre alla stretta sulle pensioni saltano anche le novità sul Tfr; La manovra lievita, dal governo modifiche per 3,5 miliardi.

La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net