Manovra | Boccia ' Giorgetti venga in aula o si dimetta'
Le tensioni sulla legge di Bilancio aumentano, con il ministro Boccia che lancia un appello al collega Giorgetti, chiedendogli di presentarsi in aula o di dimettersi. La situazione politica è attraversata da incertezze e ritardi, mentre il governo fatica a trovare una direzione chiara. La cronaca di questa fase critica riflette le sfide e le pressioni che circondano l’iter della manovra e il futuro delle istituzioni.
Roma, 19 dic. (Adnkronos) -?“La legge di Bilancio non è pronta. È in ritardo enorme. C'è una confusione gigantesca nel governo. C'è una guerra evidente tra i partiti della maggioranza e dentro il partito del ministro dell'Economia. Abbiamo assistito al match tra Giorgetti e Salvini. Solo 3 giorni fa Giorgetti era venuto qui in Senato con un emendamento che cambiava di fatto la manovra. Stanotte questo emendamento è stato cancellato. Il ministro è stato smentito su tutta la linea. A questo punto Giorgetti venga in Parlamento e se non è in grado di fare il ministro presenti le dimissioni. Il meraviglioso governo che Giorgia Meloni ha raccontato l'altro giorno in aula non esiste”. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Mps-Mediobanca, Schlein tuona contro Giorgetti: “Venga a riferire in Aula per chiarire”
Leggi anche: Manovra: Boccia, 'aumenta età pensionabile, match Salvini-Giorgetti'
Manovra, oltre alla stretta sulle pensioni saltano anche le novità sul Tfr; La manovra lievita, dal governo modifiche per 3,5 miliardi.
La Lega "minaccia" Giorgetti e fa saltare tutto il pacchetto pensioni: Salvini “spinge” la faida interna sulla manovra, scontro totale e norme da rifare - Eliminate tutte le norme sulla previdenza: cancellata la stretta sul riscatto della laurea, annullato l’allungamento delle “finestre” e decaduto il silenzio- quotidiano.net
Manovra, ok all’emendamento sull’oro di Bankitalia: saltano norme su pensioni, Tfr e assicurazioni - Via libera in commissione Bilancio del Senato all’emendamento, confermate le misure su iperammortamento, investimenti green e Pnrr. altarimini.it
Boccia, Giorgetti sconfessato dalla Lega, si dimetta o venga in Parlamento - "Il ministro dell'Economia è stato completamente smentito dal suo stesso partito. msn.com
Una manovra che aggredisce il pilastro delle pensioni e tradisce le promesse della destra. Francesco Boccia “Quelli che manifestavano sotto casa della ministra Fornero oggi propongono norme che vanno ben oltre quella riforma, penalizzando chi ha studiato - facebook.com facebook
CGIL BOCCIA LA MANOVRA, IMPOPOLARE E INIQUA Maxi-emendamento peggiorativo: saccheggio del Pnrr, inasprimento delle norme sulle pensioni, finta lotta all’evasione, si colpiscono gli assicurati non le assicurazioni collettiva.it/copertine/econ… @ x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.