Manovra 2026 nuovo emendamento pro-riarmo per rafforzare capacità industriali della difesa attraverso commercio armi e materiale bellico

In vista della Manovra 2026, emerge un nuovo emendamento che punta a rafforzare le capacità industriali della difesa attraverso il commercio di armi e materiali bellici. In commissione Bilancio, si fa strada una norma che permette la conversione industriale verso la produzione di armamenti, sollevando discussioni sulle implicazioni strategiche e sui rischi legati alla proliferazione di materiale bellico nel contesto nazionale e internazionale.

Nella manovra 2026 è spuntato un nuovo emendamento, formulato da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, che prevede un placet al riarmo.

