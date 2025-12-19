Manovra 2026 cambia norma su ritenuta acconto imprese | anticipata al 2028 allo 0,5%
Nella Manovra 2026, il governo ha anticipato al 2028 l’applicazione della ritenuta d’acconto tra imprese, con un’aliquota iniziale dello 0,5% che salirà all’1% nel 2029. La modifica rappresenta un cambiamento importante rispetto alle precedenti previsioni, influenzando la gestione fiscale delle imprese e le strategie di pianificazione finanziaria.
Nella nuova versione dell’ emendamento del governo alla manovra 2026 spunta un anticipo della ritenuta d’acconto per le fatture tra imprese: si prevede la misura a partire al 2028 con un’aliquota allo 0,5% che poi sale all’1% dal 2029. Il gettito della misura viene calcolato in 734,5 milioni di euro che poi salgono a 1,469 miliardi a decorrere dal 2029 quando l’aliquota sale all’1%. La ritenuta deve essere operata con un’aliquota dello 0,5 per cento a decorrere dall’anno 2028 e dell’uno per cento a partire dal 2029, a titolo d’acconto delle imposte sui redditi, sui corrispettivi per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che, al momento di ricevere il pagamento, non abbiano aderito alla proposta di concordato preventivo biennale o o che non si trovino in regime di adempimento collaborativo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
