Manovra | 200.000 euro per ADEI a sostegno dell’educazione alla lettura
Con l’approvazione della legge di bilancio, l’Italia rafforza il suo impegno nell’educazione alla lettura. Un nuovo emendamento proposto da Italia Viva introduce l’articolo 134 bis, destinando 200.000 euro ad ADEI, consolidando così il sostegno alle iniziative di promozione culturale e di alfabetizzazione, fondamentali per lo sviluppo sociale e personale delle nuove generazioni.
Con l’approvazione della legge di bilancio, è stato accolto un emendamento proposto da Italia Viva che introduce l’articolo 134 bis, destinando 200.000 euro all’ADEI – Associazione degli Editori Indipendenti – per il finanziamento di iniziative educative nel biennio 2026-2027. L’intervento mira a promuovere la lettura soprattutto nei territori e nei contesti sociali più fragili. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
