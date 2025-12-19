Mano schiacciata dalla pressa imprenditore e azienda a processo per l' infortunio del lavoratore

Un incidente sul lavoro con esiti gravi mette in discussione responsabilità e procedure di sicurezza. La mano di un operaio rimane schiacciata da una pressa, portando l’azienda e il suo amministratore a dover affrontare un procedimento penale per lesioni colpose. Un episodio che evidenzia l’importanza di controlli rigorosi e di una cultura della sicurezza sul luogo di lavoro.

La mano dell’operaio rimane schiacciata dal macchinario e l’amministratore dell’azienda e la società finiscono sotto processo per lesioni colpose.Gli imputati devono rispondere delle accuse mosse dalla Procura di Perugia “perché in qualità di datore di lavoro e amministratore unico” di un’azienda. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Mano schiacciata nella pressa, grave operaio Leggi anche: Mano schiacciata nella pressa, grave operaio La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Gallura: si indaga sul movente dell’assassinio di Cinza Pinna. Ferito operaio in Salento, una mano incastrata in una pressa - Un operaio di 36 anni impiegato in un'azienda che realizza materiali da costruzione a Campi Salentina (Lecce) è rimasto gravemente ferito a una mano che - ansa.it Campi Salentina, incidente sul lavoro per un operaio di 36 anni: mano incastrata in una pressa - Un operaio di 36 anni impiegato in un’azienda che realizza materiali da costruzione a Campi Salentina (Lecce) è rimasto gravemente ferito a una mano che - lagazzettadelmezzogiorno.it Pillole del Volley LA SCHIACCIATA - puntata 7 La schiacciata nella pallavolo maschile è il fondamentale che mira a segnare punti con potenza e precisione, un colpo eseguito dopo un salto per colpire la palla alta con il palmo della mano, sfruttando la coordi - facebook.com facebook

