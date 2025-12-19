Manila Esposito premiata dalla Federazione Mondiale! “Super Six per una superstar”, tra le big della stagione.

Manila Esposito si distingue ancora una volta, ricevendo il prestigioso riconoscimento dalla Federazione Mondiale. Tra le grandi protagoniste della stagione, la sua forza e determinazione la confermano come una vera superstar, capace di superare ogni sfida. In un mondo dove la vittoria è difficile, la sua costanza e talento la collocano tra le eccellenze del panorama sportivo internazionale.

Se vincere è complicato, confermarsi è ancora più difficile. Un vecchio adagio che viene citato ciclicamente in ambito sportivo, ma quando si ha a che fare con dei fuoriclasse non ci sono proverbi che tengono e Manila Esposito non bada di certo a questi dettami. Lo scorso anno si era imposta come un’autentica rivelazione, nel 2025 ha dominato da favorita il concorso generale individuale agli Europei di ginnastica artistica: a Rimini era stata magistrale davanti ad Alice D’Amato, a Lipsia ha schiacciato l’intera concorrenza rasentando i 55 punti, quota d’eccellenza a livello internazionale, dopo aver vinto anche il titolo con la squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it

