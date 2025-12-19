Una giovane americana provoca un acceso dibattito sui social con un video in cui segue il galateo europeo a tavola. Mentre alcuni utenti europei criticano il suo modo di mangiare, definendolo maleducato o primitivo, la vicenda mette in discussione stereotipi culturali e differenze di stile di vita tra Europa e America. Un episodio che svela come le norme di buona educazione a tavola possano diventare motivo di controversia e fraintendimenti internazionali.

© Ilfattoquotidiano.it - “Mangiare correttamente è maleducato in America? Sono così primitivi”: bufera sul video virale di Amy Gordy che mangia con le posate, seguendo il Galateo

“Mangiare correttamente è maleducato in America? Gli americani sono così primitivi”, sono solo alcuni dei commenti di utenti europei che hanato Amy Gordy (su TikTok @amygordy1) una americana che ha provato a mangiare “alla maniera europea”. Pubblicato inizialmente su TikTok, il video è diventato virale, scatenando un’ondata di reazioni divertite e sconcertate. Nella clip si vede la donna che mangia a tentoni, cercando di tenere la forchetta nella mano sinistra e il coltello nella destra. A differenza del tipico stile americano: tagliare, lasciare cadere il coltello e cambiare mano con la forchetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche: Arriva il corriere Amazon mentre sta finendo di preparare la cena, lei lo invita a mangiare e lui reagisce così – Il video virale

Leggi anche: Samira Lui con i capelli lisci in un video virale: così forse non l’avete mai vista (VIDEO)

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le uova sono un cibo sano che possiamo mangiare tranquillamente anche tutti i giorni, ma lo sono soltanto se la cottura viene fatta correttamente e se si acquista la tipologia di uova che è salutare e in cui le galline ricevono un'alimentazione di un certo tipo. - facebook.com facebook