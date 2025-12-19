Mangiare correttamente è maleducato in America? Sono così primitivi | bufera sul video virale di Amy Gordy che mangia con le posate seguendo il Galateo

Una giovane americana provoca un acceso dibattito sui social con un video in cui segue il galateo europeo a tavola. Mentre alcuni utenti europei criticano il suo modo di mangiare, definendolo maleducato o primitivo, la vicenda mette in discussione stereotipi culturali e differenze di stile di vita tra Europa e America. Un episodio che svela come le norme di buona educazione a tavola possano diventare motivo di controversia e fraintendimenti internazionali.

“Mangiare correttamente è maleducato in America? Gli americani sono così primitivi”, sono solo alcuni dei commenti di utenti europei che hanato Amy Gordy (su TikTok @amygordy1) una americana che ha provato a mangiare “alla maniera europea”. Pubblicato inizialmente su TikTok, il video è diventato virale, scatenando un’ondata di reazioni divertite e sconcertate. Nella clip si vede la donna che mangia a tentoni, cercando di tenere la forchetta nella mano sinistra e il coltello nella destra. A differenza del tipico stile americano: tagliare, lasciare cadere il coltello e cambiare mano con la forchetta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

