Manfredonia dopo anni di attesa il Ponte di Santa Restituta si farà
Una notizia che la città attendeva da anni: al via il Ponte di Santa Restituta. La Giunta Comunale ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (Pfte) per la realizzazione del progetto di rigenerazione urbana denominato “Lama Scaloria”, un intervento strategico per la città di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
