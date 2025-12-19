Mandragora la procura Figc deferisce l’Udinese per l’acquisto dalla Juventus

La procura Figc ha deferito l’Udinese per il “ caso Mandragora”. L’accusa è di aver concordato una pattuizione diversa rispetto a quella risultante dai documenti nel suo trasferimento dalla Juventus. Caso Mandragora, la decisione della procura Figc sull’Udinese. La Figc, in una nota, ha dichiarato: “ Il Procuratore Federale, in relazione all’indagine risalente al 2022 a carico della Juventus e dei suoi tesserati e a seguito della trasmissione da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine degli atti relativi all’indagine penale svolta e della riapertura del procedimento avente a oggetto tra gli altri i rapporti di partnership tra la Juventus e altre società per il quale era stato disposto intendimento di archiviazione parziale, ha deferito l’Udinese, oltre a Stefano Campoccia e Franco Collavino (all’epoca dei fatti rispettivamente vice presidente e consigliere del club friulano) innanzi al Tribunale Federale Nazionale. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

