Mandragora e il giallo della fascia | Non l’ho gettata volevo darla subito a Pablo perchè era lui il vice

Dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Losanna, si accendono le polemiche sulla gestione delle fasce e le scelte dei giocatori, con Mandragora protagonista di un episodio che ha acceso ulteriormente il dibattito. La vicenda, avvolta nel giallo della fascia, si intreccia con le tensioni nello spogliatoio e le ambizioni di un club alla ricerca di risposte. Un episodio che mette in discussione le dinamiche interne alla squadra toscana.

Firenze, 18 dicembre 2025 – Coda polemica dopo la sconfitta della Fiorentina nella gara di Conference League contro il Losanna, terminata 1-0 in favore della formazione svizzera. Rolando Mandragora, subentrato al 70’ al posto di Richardson, avrebbe – secondo il racconto di alcuni presenti – gettato a terra la fascia di capitano che gli era stata passata da un compagno. A quel punto l’avrebbe raccolta Viti, che l’ha passata subito a Pablo Mari. Un gesto che alcuni tifosi hanno interpretato come una pesante mancanza di rispetto nei confronti della maglia. A fine partita è lo stesso Mandragora a fare chiarezza: “Sono venuto io a parlare perchè ci tengo a spiegare come sono andate le cose”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

