Mancini sprona la Roma | La sfida con la Juve è bella e stimolante ci sarà da sudare ma ci arriviamo carichi

Mancini invita la Roma a prepararsi con determinazione alla sfida contro la Juve, sottolineando il fascino e la valore di un confronto tanto stimolante quanto impegnativo. Il difensore giallorosso si mostra motivato e fiducioso, consapevole delle sfide che li attendono, ma pronto a scendere in campo con il giusto spirito e tanta carica.

Mancini, difensore della Roma, ha rilasciato un’intervista verso la sfida di domani contro la Juve. Le sue dichiarazioni. A La Stampa, Gianluca Mancini ha presentato così Juve Roma, in programma domani alle 20.45 all’Allianz Stadium. CATTIVO – «Assolutamente no, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugni in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco». CONTRO LA JUVE – «Tutte le partite rappresentano degli step: ogni incrocio può rappresentare una trappola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

