Mancini | Non sono cattivo mai dato gomitate o pugni in faccia Materazzi il mio idolo

Gianluca Mancini, protagonista della Serie A e della Nazionale, si racconta senza filtri, smentendo accuse di cattiveria e rivendicando il suo rispetto per Materazzi, suo idolo. Con l’atteso match tra Juventus e Roma alle porte, La Stampa ha intervistato il difensore giallorosso, rivelando aspetti inediti della sua personalità e della sua carriera. Un’occasione per conoscere meglio il “duro” della serie A, tra passione e determinazione.

© Ilnapolista.it - Mancini: «Non sono cattivo, mai dato gomitate o pugni in faccia. Materazzi il mio idolo» Sabato si gioca Juventus-Roma e La Stampa, con Matteo De Santis, intervista Gianluca Mancini difensore della Roma (e della Nazionale) oggi il duro della Serie A. Gianluca Mancini, negli occhi di tutti c’è ancora lei che discute animatamente con Fabregas al termine di Roma-Como: è davvero cattivo o la disegnano così? «Assolutamente no, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo subentrano tanti fattori, come l’adrenalina e la tensione, che fanno parte di una competizione. Ma non mi sembra di essere mai stato protagonista di gomitate, entrate killer o pugni in faccia: i miei sono tutti scontri di gioco». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it Leggi anche: Mancini svela: «Materazzi il mio idolo dal 2006, quando entro in campo con la Nazionale…» Leggi anche: Riganò si racconta: «Idolo a Firenze? Sono una persona normale. L’area di rigore è sempre stato il mio habitat. Il mio grande rimpianto…» Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mancini: “Non sono un cattivo. Contro la Juve sarà bello, Spalletti è un grande”; Mancini risponde alle critiche: “Non sono cattivo”. Poi sulla Champions: “Mi manca…”; Mancini: «Non sono cattivo, mai dato gomitate o pugni in faccia. Materazzi il mio idolo». Gianluca Mancini è l'ultimo difensore all'italiana - Il difensore della Roma è l'evoluzione del centrale vecchio stampo, quello che le provava tutte pur di annullare l’avversario e contribuire alla vittoria. ilfoglio.it

