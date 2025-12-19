Gianluca Mancini si apre ai microfoni de ‘La Stampa’ in vista della sfida tra Roma e Juventus, chiarendo il suo atteggiamento in campo e i suoi obiettivi con la maglia giallorossa. Con stile diretto, il difensore romano affronta temi caldi e rivela la sua determinazione a conquistare la Champions, lasciando intendere che le tensioni sono solo parte del gioco. Un'intervista che anticipa una partita importante per il futuro della squadra.

© Calcionews24.com - Mancini: «Non sono cattivo, i miei sono tutti scontri di gioco. Voglio disputare la Champions con la Roma. Sulla Juventus…»

Mancini ha parlato ai microfoni de ‘La Stampa’. Il difensore della Roma ha affrontato diversi temi e fra questi anche la sfida contro la Juve Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni de La Stampa alla vigilia della sfida della Roma contro la Juventus. CATTIVO – «Assolutamente no, basta parlare con chi mi conosce bene. Poi in campo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Roma, Mancini: “Non sono cattivo, Gasperini un maestro”

Leggi anche: Roma, Mancini: “Sono fiducioso, la squadra può puntare alla Champions League”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Mancini: “Non sono un cattivo. Contro la Juve sarà bello, Spalletti è un grande”; Mancini risponde alle critiche: “Non sono cattivo”. Poi sulla Champions: “Mi manca…”; Mancini: «Non sono cattivo, mai dato gomitate o pugni in faccia. Materazzi il mio idolo»; MANCINI: Non sono cattivo, do tutto per la maglia. Orgoglioso dell'operato dei Friedkin, vogliono portare la Roma in alto. Gasperini? Un maestro.

Mancini: «Non sono cattivo, mai dato gomitate o pugni in faccia. Materazzi il mio idolo» - Roma: «Quando Ranieri ha aperto la porta dello spogliatoio è stato come vedere una luce nuova» ... ilnapolista.it