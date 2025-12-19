Manchester City-West Ham sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria e clean sheet per i Citizens?

Nonostante il previsto pesante turnover, il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Coppa di Lega battendo 2-0 il Brentford, mettendo così a segno la sesta vittoria di fila in tutte le competizioni. Pep Guardiola avrà così a disposizione una rosa fresca per affrontare un West Ham che si presenterà all’Etihad in piena . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

