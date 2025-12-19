Manchester City-West Ham sabato 20 dicembre 2025 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Vittoria e clean sheet per i Citizens?
Nonostante il previsto pesante turnover, il Manchester City si è qualificato per le semifinali di Coppa di Lega battendo 2-0 il Brentford, mettendo così a segno la sesta vittoria di fila in tutte le competizioni. Pep Guardiola avrà così a disposizione una rosa fresca per affrontare un West Ham che si presenterà all’Etihad in piena . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Premier League 2025-2026: Manchester City-West Ham United, le probabili formazioni - L'Etihad Stadium ospita sabato, alle 16 italiane, una sfida significativa per entrambe le contendenti, ai lati opposti della classifica. sportal.it
Pronostico Manchester City vs West Ham 20 dicembre 2025 - La partita tra Manchester City e West Ham United si giocherà il 20 dicembre 2025 all’Etihad Stadium, valida per la 17ª giornata di Premier League. europacalcio.it
Dove vedere Manchester City-West Ham sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Il Manchester City ospita oggi il West Ham United all'Etihad Stadium, con la squadra di Pep Guardiola che cerca di mantenere lo slancio nella corsa al titolo della Premier League. goal.com
