Mancanze ed errori nella gestione delle alluvioni? Perizie e investigazioni portano a 12 indagati per disastro colposo
Cos'è accaduto e come è stato possibile il disastro delle alluvioni nel Ravennate? A queste domande risponde l'indagine coordinata dalla Procura sui fatti che riguardano in particolare le rotte lungo il fiume Lamone a Boncellino e Traversara. Un'indagine che affonda le sue radici nel maggio del. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Le tre alluvioni, disastro colposo e pericoli su opere di ripristino: 12 indagati
Leggi anche: “Disastro colposo e pericolo di inondazione ancora attuale”: 12 indagati per l’alluvione in Romagna nel 2023
