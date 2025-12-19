Mancano 40 milioni il Mose rischia il blocco delle attività

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La sfida per il Mose si fa sempre più urgente. Con oltre 41 milioni di euro ancora da reperire, il progetto rischia il blocco delle attività, mettendo a rischio la salvaguardia della Laguna e la protezione di un patrimonio unico. La questione diventa prioritaria: trovare rapidamente le risorse necessarie per garantire il funzionamento di questa infrastruttura fondamentale entro la scadenza del 2025.

Immagine generica

Mancano più di 41 milioni di euro per far funzionare il Mose e proseguire con la salvaguardia della Laguna, da contabilizzare entro la fine del 2025. Lo si evince da una lettera formale datata 18 dicembre, indirizzata al ministro dei trasporti, in cui il commissario liquidatore Massimo Miani (il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Bufera al ministero della cultura: il caso iervolino e il blocco delle attività

Leggi anche: Shutdown: cos'è e cosa comporta il blocco delle attività amministrative negli Usa

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Mose, le imprese: «Avanziamo 40 milioni di lavori dallo Stato»; Mose, arrivano all'Autorità della Laguna 97 milioni per manutenzione e gestione.

mancano 40 milioni moseMose, le imprese: «Avanziamo 40 milioni di lavori dallo Stato» - Nei giorni scorsi, durante un tavolo tecnico alla presenza di tutte le imprese, il commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova, Massimo Miani, non aveva nascosto la ... ilgazzettino.it

mancano 40 milioni moseMose, arrivano all'Autorità della Laguna 97 milioni per manutenzione e gestione - Sulla carta i soldi sono arrivati, si parla di 97 milioni in totale, che serviranno in parte per la gestione, in parte per la manutenzione del Mose. ilgazzettino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.