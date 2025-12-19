Maltrattamenti alla moglie il giudice | Agì d' impulso prosciolto

È stato prosciolto dall’accusa di maltrattamenti in famiglia un uomo di 64 anni, cittadino italiano, finito a processo dopo la denuncia della moglie. La donna aveva raccontato di insulti, minacce, vessazioni psicologiche e di un’aggressione fisica. Tuttavia, secondo il giudice, il reato non. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche: “Agì d'impulso durante le liti”: marito prosciolto dall'accusa di maltrattamenti

Leggi anche: "Fai la brava o ti brucio". Maltrattamenti e botte alla compagna stilista. Il giudice: via di casa

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Maltrattamenti alla moglie. Cinquantenne assolto - Finito alla sbarra con un’accusa pesantissima: 24 anni di vessazioni e insulti. lanazione.it

Maltrattamenti in asilo nido, il giudice respinge il patteggiamento per una maestra - Aveva provato a patteggiare una pena di tre anni per evitare il processo, ma il giudice ha respinto la richiesta, ritenendola inadeguata rispetto alla gravità delle accuse. blitzquotidiano.it

Massacrò di botte la moglie, ma resta libero: per il giudice “va compreso” - Sono state anticipate da La Stampa le motivazioni con cui il giudice del tribunale di Torino Paolo Gallo ... ilfattoquotidiano.it

Maltrattamenti in famiglia: la testimonianza della moglie è valida La Cassazione stabilisce una regola generale: la richiesta di affidamento esclusivo o casa... - facebook.com facebook