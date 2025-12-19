Maltempo in Toscana | nubifragio all’Isola d’Elba frane e strade allagate a Portoferraio e Capoliveri video

Un violento nubifragio ha colpito stamattina l’Isola d’Elba, causando frane e strade allagate a Portoferraio e Capoliveri. In poche ore, sono caduti 65 mm di pioggia, mettendo a dura prova la regione. La protezione civile regionale ha immediatamente attivato le misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza, mentre i residenti si confrontano con i disagi causati da questa intensa ondata di maltempo.

© Firenzepost.it - Maltempo in Toscana: nubifragio all’Isola d’Elba, frane e strade allagate a Portoferraio e Capoliveri (video)

Violento nubifragio stamattina, 19 dicembre 2025, all'Isola d'Elba. La protezione civile regionale ha fatto sapere che in poco tempo sono caduti 65 mm di pioggia L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

