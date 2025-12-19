Maltempo in Toscana | nubifragio all’Isola d’Elba frane e strade allagate a Portoferraio e Capoliveri video

Un violento nubifragio ha colpito stamattina l’Isola d’Elba, causando frane e strade allagate a Portoferraio e Capoliveri. In poche ore, sono caduti 65 mm di pioggia, mettendo a dura prova la regione. La protezione civile regionale ha immediatamente attivato le misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza, mentre i residenti si confrontano con i disagi causati da questa intensa ondata di maltempo.

