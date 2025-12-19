Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 20 dicembre | le regioni a rischio
Ancora piogge residue sul Sud dell'Italia anche nelle prossime ore. La Protezione civile ha valutato una nuova allerta meteo gialla per temporali su alcune zone di Calabria e Sicilia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
