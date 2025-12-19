Malore al lavoro morto operaio di 45 anni

Tragedia sul lavoro nel Mugello, dove un operaio di 45 anni è stato trovato senza vita accanto al macchinario su cui stava lavorando. L'incidente è avvenuto durante il turno in un'azienda di Firenzuola. La comunità si stringe intorno alla famiglia, mentre le autorità indagano sulle cause di questa perdita improvvisa.

L'uomo è stato trovato senza vita accanto al macchinario a cui stava lavorando. Era in turno in una azienda di Firenzuola, in Mugello. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

