Malattie cardiovascolari confermati 5 fattori di rischio che influiscono sull' aspettativa di vita | quali sono
Le malattie cardiovascolari sono una delle principali cause di mortalità globale, influenzando significativamente la qualità e l'aspettativa di vita. Tra i fattori di rischio più comuni, cinque si distinguono per il loro impatto diretto sulla salute del cuore. Conoscere e gestire questi elementi è fondamentale per ridurre il rischio e adottare uno stile di vita più sano.
Che le malattie cardiovascolari rappresentino un problema di salute che molte persone si preoccupano di tenere sotto controllo non è una novità. Il cuore - centro dell’apparato cardiovascolare - è infatti l’organo vitale per eccellenza insieme al cervello: ora uno studio, o meglio una revisione di studi su ampia scala, rivela quali siano i fattori di rischio per le malattie cardiovascolare e, conseguentemente, l’ aspettativa di vita. Quali sono le malattie cardiovascolari più diffuse. Quando si parla di malattie cardiovascolari, ci si riferisce a diverse tipi di patologie: malattie coronariche come infarto o angina, cerebrovascolari come l'ictus, del ritmo cardiaco ovvero le aritmie come la fibrillazione atriale, del muscolo cardiaco come le cardiomiopatie, valvolari come stenosi e insufficienza, scompenso cardiaco e malattie vascolari periferiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: In occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus scopriamo con l’esperto quali sono i fattori di rischio per le donne e com’è possibile prevenire a partire dagli stili di vita
Leggi anche: Salute del cuore, in Italia più decessi fra le donne. Ecco i 5 fattori di rischio cardiovascolari su cui intervenire per proteggersi
Malattie cardiovascolari, confermati 5 fattori di rischio che influiscono sull'aspettativa di vita: quali sono - La ricerca, pubblicata su The New England Journal of Medicine, prende in considerazione 133 studi, svolti in 39 Paesi. msn.com
I 5 fattori di rischio a 50 anni - Non fumare, tenere la pressione sotto controllo, avere livelli di ... msn.com
Matera : malattie cardiovascolari "nemico numero uno" Non è solo una questione di protocolli, ma di battiti. Quelli che accelerano quando un paziente varca la soglia del Pronto soccorso e quelli che i nostri medici devono saper governare con la freddezza d - facebook.com facebook
«Il nostro obiettivo Risolvere alla radice le malattie cardiovascolari». La storia di NanoPhoria, spinoff del CNR Startup of the Year #SIOS25 Winter. L'intervista al co-founder Daniele Catalucci: startupitalia.eu/startup/nanoph… x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.