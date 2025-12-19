Il centrocampista inglese pronto a lasciare definitivamente lo Utd. La dirigenza azzurra seugue con attenzione la vicenda del centrocampista inglese Mainoo, in piena rottura con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Mainoo rompe con il Manchester, il Napoli attende novità

Leggi anche: Mainoo Juve, il giocatore è stato chiaro con tutte le pretendenti: lascerà il Manchester United soltanto con questa formula. Novità

Leggi anche: Mainoo Juventus, non tramonta questa idea per gennaio: l’inglese in rottura totale con il Manchester United, vuole andare subito via! Novità

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Manchester United, Amorim contro le critiche: “Mainoo? Difficile togliere Bruno Fernandes”; Napoli, ecco perché Mainoo sarebbe il colpo ideale –; Napoli, Mainoo esce allo scoperto: è rottura totale con il Manchester United; Mainoo chiama il Napoli: il talento inglese in trattativa con il Manchester e le loro condizioni???????????????,?????150??:???,“Mainoo chiama il Napoli: il talento inglese in trattativa con il Manchester e le loro condizioni” ha circa 78.

Romano – Mainoo tentato dal Napoli, vuole giocare e sperare nel Mondiale. Tutto dipenderà dallo United - Kobbie Mainoo vuole il Napoli e il Napoli vuole Mainoo. mondonapoli.it