Mainoo rompe con il Manchester il Napoli attende novità
Il centrocampista inglese pronto a lasciare definitivamente lo Utd. La dirigenza azzurra seugue con attenzione la vicenda del centrocampista inglese Mainoo, in piena rottura con . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Leggi anche: Mainoo Juve, il giocatore è stato chiaro con tutte le pretendenti: lascerà il Manchester United soltanto con questa formula. Novità
Leggi anche: Mainoo Juventus, non tramonta questa idea per gennaio: l’inglese in rottura totale con il Manchester United, vuole andare subito via! Novità
Manchester United, Amorim contro le critiche: "Mainoo? Difficile togliere Bruno Fernandes"; Napoli, ecco perché Mainoo sarebbe il colpo ideale; Napoli, Mainoo esce allo scoperto: è rottura totale con il Manchester United; Mainoo chiama il Napoli: il talento inglese in trattativa con il Manchester
Romano – Mainoo tentato dal Napoli, vuole giocare e sperare nel Mondiale. Tutto dipenderà dallo United - Kobbie Mainoo vuole il Napoli e il Napoli vuole Mainoo. mondonapoli.it
Mainoo-Man United, è rottura! Il centrocampista apre all'addio a titolo definitivo - Kobbie Mainoo, grande obiettivo del Napoli per il centrocampo, sarebbe sempre più aperto a un’uscita definitiva dal Manchester United. tuttonapoli.net
Amorim frena su Mainoo: «Se chiederà la cessione, ne parleremo» - Ruben Amorim rompe il silenzio sulla situazione di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United che da settimane è finito nel mirino del Napoli. napolipiu.com
#Calciomercato #Napoli #Amorim rompe il silenzio su #Mainoo Le ultime - facebook.com facebook
