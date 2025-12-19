Mainoo-Napoli gradimento sì ma ostacoli | Manna predica cautela
Mainoo ha conquistato il cuore dei tifosi del Napoli, ma la società rimane prudente. Tra entusiasmo e sfide, il club monitora attentamente la situazione sia in campo che sul mercato, mantenendo alta l’attenzione anche durante il ritiro di Riyadh. La cautela è d’obbligo mentre si valutano le opportunità e si gestiscono gli ostacoli per rafforzare la squadra nel modo migliore.
Tra campo e mercato, Napoli resta vigile anche a Riyadh. Mentre la squadra di Conte era impegnata
Il Corriere dello Sport conferma il gradimento di Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, per la destinazione Napoli.
Secondo il quotidiano Il Mattino, Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista del Manchester United, sarebbe in cima alla lista dei desideri del Napoli per il mercato di gennaio, ormai prossimo: "Si avvi ...
L'interesse da parte del Napoli c'è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra.
