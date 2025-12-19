Mainoo-Napoli gradimento sì ma ostacoli | Manna predica cautela

Mainoo ha conquistato il cuore dei tifosi del Napoli, ma la società rimane prudente. Tra entusiasmo e sfide, il club monitora attentamente la situazione sia in campo che sul mercato, mantenendo alta l’attenzione anche durante il ritiro di Riyadh. La cautela è d’obbligo mentre si valutano le opportunità e si gestiscono gli ostacoli per rafforzare la squadra nel modo migliore.

IL MATTINO - Napoli, mercato di gennaio, c'è il gradimento totale di Mainoo, la situazione - Secondo il quotidiano Il Mattino, Kobbie Mainoo, talentuoso centrocampista del Manchester United, sarebbe in cima alla lista dei desideri del Napoli per il mercato di gennaio, ormai prossimo: "Si avvi ... napolimagazine.com

Napoli pronto a chiudere il colpo Mainoo? La situazione - L'interesse da parte del Napoli c'è: il ragazzo è seguito con attenzione da mesi e non ci sono grossi problemi con il calciatore, che aprirebbe anche ad un cambio di squadra. fantacalcio.it

