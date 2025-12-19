Maignan rivedibile De Winter va in tilt Fantasma Nkunku

In una partita ricca di emozioni e colpi di scena, i protagonisti si sono distinti per performance altalenanti. Maignan, spesso sotto scrutinio, ha mostrato qualche incertezza, mentre De Winter ha avuto momenti di smarrimento. Nkunku, invece, ha lasciato il campo con qualche dubbio. Tomori si è distinto per impegno e copertura, cercando di tamponare le criticità della squadra. Una sfida che ha lasciato più domande che risposte.

© Sport.quotidiano.net - Maignan rivedibile. De Winter va in tilt. Fantasma Nkunku MAIGNAN 5,5. Rischia sul corner di Politano. Non è “Magic“ su entrambi i gol. TOMORI 6. Mette pezze e accompagna. Si va valere anche più accentrato. Scintille con McTominay. DE WINTER 4,5. Altra chance con Gabbia ai box. Costruisce, ma Hojlund sbuca da tutte le parti. E quando gli si piazza davanti, lo manda in tilt. PAVLOVIC 6,5. Chiusure preziose, uomo in più in proiezione, anche una rovesciata. SAELEMAEKERS 6. Tra i pochi ad azzardare la giocata. Esce spremuto dalle tante partite nelle gambe. LOFTUS-CHEEK 5. Negli spazi che il Napoli sa ben intasare, non si mette praticamente mai in moto. JASHARI 5,5. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net Leggi anche: Pagelle Napoli-Milan 2-0: Nkunku e De Winter impresentabili Leggi anche: Nkunku e De Winter impresentabili! Napoli-Milan 2-0: datemi Thiago Silva! Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maignan rivedibile. De Winter va in tilt. Fantasma Nkunku; Conte, esorcismo da finale. Il Diavolo non fa paura. Hojlund, quanti rimpianti. Maignan rivedibile. De Winter va in tilt. Fantasma Nkunku - Si va valere anche più accentrato. sport.quotidiano.net

Maignan reviewable. De Winter goes haywire. Ghost Nkunku - Rientra col coltello tra i denti. sport.quotidiano.net

Napoli-Milan, scintille Conte-Allegri: il retroscena. Contestati arbitro e Var, bufera su Maignan e De Winter - Supercoppa Italiana, semifinale burrascosa tra Napoli e Milan: bufera su Maignan e De Winter, contestati arbitro e Var. sport.virgilio.it

PAGELLE | AC Milan 2-2 Sassuolo Una partita che lascia tanta frustrazione a San Siro. Rimonta, illusioni e poi errori individuali che costano carissimo. Bartesaghi monumentale, ma in troppi steccano l’esame. XI TITOLARE Maignan – 6 Forse rivedibil - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.