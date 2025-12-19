Maignan da rosso su Politano brutta reazione ma il VAR non lo sanziona | Doveva fare il suo mestiere

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maignan protagonista in negativo nella semifinale di Supercoppa: un rosso non sanzionato e una reazione polemica hanno attirato l’attenzione. L’intervento del VAR ha evitato conseguenze peggiori, ma il portiere si trova al centro di critiche per gli errori e le mancate decisioni. Un episodio che apre un dibattito sulla gestione delle situazioni di tensione in campo e sulle responsabilità dei protagonisti.

Immagine generica

Maignan protagonista in negativo nella semifinale di Supercoppa: errore sui gol e sbracciata su Politano sotto esame VAR. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: La moviola di Cesari: «Maignan era da rosso su Politano»

Leggi anche: Rocchi: «Hojlund doveva essere espulso ma la reazione di Ferguson ha inibito il Var»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

maignan rosso politano bruttaMaignan da rosso su Politano, brutta reazione ma il VAR non lo sanziona: “Doveva fare il suo mestiere” - Maignan protagonista in negativo nella semifinale di Supercoppa: errore sui gol e sbracciata su Politano sotto esame VAR ... fanpage.it

maignan rosso politano bruttaLa moviola di Cesari: «Maignan era da rosso su Politano» - L'ex arbitrio Graziano Cesari ha commentato nel post partita gli esplodi di Napoli- msn.com

maignan rosso politano bruttaNapoli-Milan, manca un rosso a Maignan su Politano? La sentenza di Cesari - Negli studi di Mediaset l'ex arbitro Graziano Cesari ha commentato gli episodi discussi di Napoli- msn.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.