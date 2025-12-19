Mai come ieri | Mario Venuti e Tony Canto al Centro civico

Il 21 dicembre alle 20.30, il Centro civico di Menfi ospiterà un evento speciale con Mario Venuti e Tony Canto. Una serata dedicata alla musica e alla creatività, tra performance e laboratori, per vivere un momento di condivisione e ispirazione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della buona musica, in un’atmosfera di convivialità e scoperta.

Domenica 21 dicembre alle 20.30 Mario Venuti e Tony Canto saranno a Menfi per una appuntamento tra musica e condivisione con i laboratori creativi. Appuntamento alle 20.30 al Centro civico per il gran finale del progetto “Mai come ieri”, iniziativa costruita attraverso incontri ed esperienze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Leggi anche: Al via la rassegna “C’è Natale a La Nova!” con Neri Marcorè, Raphael Gualazzi, Carmen Souza e Mario Venuti Leggi anche: "L’Its Academy al Centro civico toglie spazi a Gimarra" La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lecce: Locomotive Jazz Festival; Rafforzare i legami promuovendo arte e territorio; Il progetto dell’Istituto Walden tra Trapani, Agrigento e Caltanissetta; +++ Settimana natalizia in Puglia: eventi da non perdere fino al 21 Dicembre 2025. Al Druso concerto di Mario Venuti e Tony Canto - Il raffinato cantautore catanese vi aspetta sul palco del Druso per ripercorrere le tappe della sua straordinaria carriera e proporre alcune canzone tratte dal nuovo disco “Tropitalia”. bergamonews.it Mario Venuti si racconta in un doppio live acustico a Cagliari - Crudele, Fortuna, Mai come ieri, A ferro e fuoco sono solo alcuni dei brani in versione acustica che si potranno ascoltare venerdì durante il concerto di Mario Venuti. msn.com Ieri ci ha lasciato Mario Fanti, per molti anni bibliotecario dell'Archiginnasio. Studioso della storia di Bologna, ha unito al lavoro in biblioteca un'intensa attività di ricerca e divulgazione, contribuendo in modo concreto alla conoscenza del patrimonio storico citta - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.