Mai come ieri | Mario Venuti e Tony Canto al Centro civico

Il 21 dicembre alle 20.30, il Centro civico di Menfi ospiterà un evento speciale con Mario Venuti e Tony Canto. Una serata dedicata alla musica e alla creatività, tra performance e laboratori, per vivere un momento di condivisione e ispirazione. Un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte e della buona musica, in un’atmosfera di convivialità e scoperta.

Domenica 21 dicembre alle 20.30 Mario Venuti e Tony Canto saranno a Menfi per una appuntamento tra musica e condivisione con i laboratori creativi. Appuntamento alle 20.30 al Centro civico per il gran finale del progetto “Mai come ieri”, iniziativa costruita attraverso incontri ed esperienze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

