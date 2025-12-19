Magia sotto le feste Babbo Natale in Vespa musical brunch e shopping

Il Natale a Cesena si avvicina con un calendario ricco di eventi magici e coinvolgenti. Tra Babbo Natale in Vespa, spettacoli musicali, brunch natalizi e occasioni di shopping, il centro storico si trasforma in un luogo di festa e tradizione. Le iniziative, curate dal Comune e Cesena Fiera, rendono ogni weekend speciale, creando un’atmosfera unica di allegria e convivialità che coinvolge tutta la città.

Il Natale a Cesena si prepara al countdown e, di weekend in weekend cresce il successo delle iniziative promosse in centro storico dal Comune e organizzate da Cesena Fiera. Oltre 10mila persone hanno gremito il centro nell'ultimo fine settimana, lasciandosi conquistare dall'atmosfera natalizia e dalle luci che risplendono in centro storico. Intanto è tutto pronto per questo weekend, quello che precede il Natale. Fra domani e domenica il cuore della città sarà animato da numerosi eventi, fra musica, spettacoli, animazione. Domani si attendono: ' Babbo Natale in Vespa ', canti in coro, giochi di prestigio e artigiani al lavoro.

