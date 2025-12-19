Mafia e gioco d’azzardo in libertà il manfredoniano coinvolto nella presunta piramide del gaming illegale

Rivoluzioni nel caso della maxi operazione su mafia e gioco d’azzardo: Giovanni Petruzzellis, 48 anni di San Severo, torna in libertà. Coinvolto nell’indagine sulla presunta piramide del gaming illegale, il manfredoniano riacquista la libertà dopo un periodo di detenzione. La vicenda getta nuova luce sulle infiltrazioni mafiose nel settore del gioco illegale, sollevando interrogativi sulla recrudescenza di attività illecite nel territorio.

Ritorna in libertà Giovanni Petruzzellis, 48 anni di San Severo ma residente in Manfredonia, coinvolto nella maxi operazione su mafia e gioco d'azzardo. Secondo la Procura di Salerno, una articolata organizzazione dedita alla gestione continuativa di gioco e scommesse illegali, con profitti.

