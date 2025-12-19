Macron vuole riaprire il dialogo con Putin che parla solo con gli Usa

Emmanuel Macron punta a riaccendere il dialogo con Vladimir Putin, attualmente ristretto agli Stati Uniti. Dopo aver promosso la Coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev, il presidente francese si confronta con una realtà geopolitica complessa, cercando di trovare nuovi spazi di comunicazione e cooperazione. La sua strategia mira a riaprire canali diplomatici, in un contesto internazionale in rapido mutamento.

Dopo aver lanciato la Coalizione dei volenterosi a sostegno di Kiev, Emmanuel Macron va dritto al sodo. Sa che è necessario parlare direttamente con Vladimir Putin per arrivare alla fine della guerra in Ucraina. Macron: "Utile tornare a parlare con Putin"Il capo dell'Eliseo, come molti leader. 🔗 Leggi su Today.it

