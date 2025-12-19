Maceratese follia dei tifosi Scorribanda a Civitanova e aggressione alla polizia Pugno duro del prefetto
I tifosi maceratesi, spinti dalla passione, sono finiti nel mirino delle cronache per comportamenti eclatanti. Una scorribanda a Civitanova e un episodio di violenza contro le forze dell’ordine hanno scosso l’opinione pubblica. Il prefetto ha promesso un intervento deciso, mentre i supporter rossoblù proseguono il loro viaggio verso Giulianova, alimentando tensioni e polemiche.
Hanno fatto sosta a Civitanova, mentre con tre pulmini erano diretti a Giulianova, per un "agguato" ai tifosi rossoblù. Però nei pressi del Globo i tifosi della Maceratese avrebbero trovato soltanto due o tre supporter rivali, e l’intervento della polizia avrebbe scongiurato ogni aggressione. Ma il blitz è finito con il lancio di una bomba carta, che ha danneggiato un’auto della polizia, e con un agente rimasto ferito a una gamba. Ed è per questo episodio che dopodomani la partita tra Maceratese e Chieti, valida per il campionato di serie D, si giocherà a porte chiuse. Così ha disposto il prefetto Giovanni Signer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Aggressione sugli spalti dopo il gol: pugno duro del questore contro i tifosi viareggini
Leggi anche: Pugno duro nei confronti dei tifosi del Rimini Calcio, trasferte vietate per i prossimi due mesi
Maceratese, follia dei tifosi. Scorribanda a Civitanova e aggressione alla polizia. Pugno duro del prefetto.
Maceratese, follia dei tifosi. Scorribanda a Civitanova e aggressione alla polizia. Pugno duro del prefetto - Blitz durante la trasferta di Giulianova contro i supporter della Civitanovese, poi la reazione violenta contro gli agenti e i danni a un’auto di servizio. ilrestodelcarlino.it
Torcia olimpica a Catania, tensione tra manifestanti e polizia
Il momento più dolce della festa Quando spegni le candeline e scopri che la torta è il nostro regalo per te. Per il tuo evento speciale (compleanno, laurea, anniversario), la torta la scegli tu e te la offriamo noi. Perché a Pura Follia, la felicità si celebra insie - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.