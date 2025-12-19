Maceratese, follia dei tifosi. Scorribanda a Civitanova e aggressione alla polizia. Pugno duro del prefetto.

I tifosi maceratesi, spinti dalla passione, sono finiti nel mirino delle cronache per comportamenti eclatanti. Una scorribanda a Civitanova e un episodio di violenza contro le forze dell’ordine hanno scosso l’opinione pubblica. Il prefetto ha promesso un intervento deciso, mentre i supporter rossoblù proseguono il loro viaggio verso Giulianova, alimentando tensioni e polemiche.

Hanno fatto sosta a Civitanova, mentre con tre pulmini erano diretti a Giulianova, per un "agguato" ai tifosi rossoblù. Però nei pressi del Globo i tifosi della Maceratese avrebbero trovato soltanto due o tre supporter rivali, e l’intervento della polizia avrebbe scongiurato ogni aggressione. Ma il blitz è finito con il lancio di una bomba carta, che ha danneggiato un’auto della polizia, e con un agente rimasto ferito a una gamba. Ed è per questo episodio che dopodomani la partita tra Maceratese e Chieti, valida per il campionato di serie D, si giocherà a porte chiuse. Così ha disposto il prefetto Giovanni Signer. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

