Maceratese si prepara alla sfida con determinazione, consapevole dell’importanza di portare a casa i tre punti. Una vittoria significherebbe chiudere l’anno in crescendo, rinvigorire il morale del team e superare la delusione di Giulianova. È il momento di dimostrare il carattere e la tenacia che contraddistinguono questa squadra, puntando a un risultato che possa rilanciare le ambizioni e alimentare la fiducia per il futuro.

© Sport.quotidiano.net - "Maceratese, c’è da vincere per tanti motivi"

"Serve una vittoria per chiudere bene l’anno, per il morale e per rialzarci dopo la sconfitta a Giulianova". L’attaccante esterno Mattia Gagliardi elenca le motivazioni per la gara di domenica contro il Chieti che chiude il 2025, l’anno che ha segnato il ritorno in serie D dei biancorossi, e il girone di andata. All’inizio gli abruzzesi sono stati indicati tra i protagonisti della stagione, poi per una serie di problemi molti big se ne sono andati e la squadra è scivolata nelle zone caldissime della classifica avendo 13 punti, alle sue spalle.Castelfidardo e Sammaurese. "Ogni stagione – dice Gagliardi – il Chieti allestisce formazioni di valore e a volte possono capitare certi problemi, però si sono rimessi a posto e si tratta di una partita da affrontare con la testa e con la voglia di fare risultato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

