Macaulay Culkin | Die Hard non è un film di Natale! Non si discute!
La star di Mamma, ho perso l'aereo ha condiviso la sua opinione sul dibattito che si riaccende da decenni durante le feste. Macaulay Culkin, star di Mamma, ho perso l'aereo, è intervenuto nel dibattito che da anni cerca di stabilire se Die Hard - Trappola di cristallo sia un film natalizio oppure no. L'attore non ha esitato a condividere la sua opinione durante un'intervista rilasciata a Mythical Kitchen, nonostante fosse consapevole che le sue parole potrebbero suscitare un po' di malumore. L'opinione di Culkin Rispondendo alla domanda se Trappola di cristallo sia un film natalizio, Macaulay Culkin ha dichiarato senza esitazioni: "No, non lo è! Non si discute!". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Leggi anche: Die Hard per Macaulay Culkin "non è un film di Natale": il pubblico fischia la star di Mamma ho perso l’aereo
Leggi anche: I 15 migliori film d’azione di sempre da Die Hard a Mad Max Fury Road
Macaulay Culkin di Mamma ho perso l'aereo è sicuro: No, Die Hard non è un film di Natale; Disney+ ha finalmente chiarito se Die Hard è o no un film di Natale; La casa di Mamma ho Perso l'Aereo torna a splendere: ecco com'è oggi!; La casa di Mamma ho perso l'aereo sarà restaurata: tornerà come quella del film!.
Macaulay Culkin: "Die Hard non è un film di Natale! Non si discute!" - La star di Mamma, ho perso l'aereo ha condiviso la sua opinione sul dibattito che si riaccende da decenni durante le feste. movieplayer.it
Macaulay Culkin doesn’t think ‘Die Hard’ is a Christmas film: “Don’t fight me!” - Macaulay Culkin has said in a new interview that he doesn't believe that 'Die Hard' is a Christmas film, saying "don't fight me". nme.com
Macaulay Culkin says 'Die Hard' is not a Christmas movie and 'don't fight me': The film 'would still work' if 'it were also St. Patrick's Day' - Macaulay Culkin is Christmas movie royalty thanks to his iconic role as Kevin McCallister in 1990’s “Home Alone” and 1992’s “Home Alone 2: Lost in New York,” so perhaps he’s as good authority as any ... msn.com
Kevin McCallister incontra di nuovo la Banda del Rubinetto. Questa volta però niente ferri da stiro in faccia o chiodi sotto i piedi Nello scatto ritroviamo Macaulay Culkin insieme a Joe Pesci e Daniel Stern, riuniti a Dubai per una pausa decisamente più rilass - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.