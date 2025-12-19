La star di Mamma, ho perso l'aereo ha condiviso la sua opinione sul dibattito che si riaccende da decenni durante le feste. Macaulay Culkin, star di Mamma, ho perso l'aereo, è intervenuto nel dibattito che da anni cerca di stabilire se Die Hard - Trappola di cristallo sia un film natalizio oppure no. L'attore non ha esitato a condividere la sua opinione durante un'intervista rilasciata a Mythical Kitchen, nonostante fosse consapevole che le sue parole potrebbero suscitare un po' di malumore. L'opinione di Culkin Rispondendo alla domanda se Trappola di cristallo sia un film natalizio, Macaulay Culkin ha dichiarato senza esitazioni: "No, non lo è! Non si discute!". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Macaulay Culkin: "Die Hard non è un film di Natale! Non si discute!"

