Lutto nel tennis italiano | morto Alberto Lazzarino Per Nicola Pietrangeli era Il mostro

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tennis italiano perde uno dei suoi grandi protagonisti del Novecento. Si è spento all’età di 97 anni Alberto Lazzarino, tra i decani della racchetta azzurra, uomo di campo, maestro e punto di riferimento per intere generazioni di tennisti. Fratello della celebre Silvana Lazzarino, semifinalista al Roland Garros nel 1954 e due volte protagonista agli Internazionali d’Italia, Alberto ha attraversato il tennis italiano da protagonista silenzioso ma imprescindibile. Dalle competizioni internazionali all’insegnamento. Toscano di nascita e romano d’adozione, Lazzarino ha iniziato a giocare giovanissimo, arrivando a calcare i palcoscenici internazionali di Roland Garros e Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lutto nel tennis italiano morto alberto lazzarino per nicola pietrangeli era il mostro

© Ilgiornale.it - Lutto nel tennis italiano: morto Alberto Lazzarino. Per Nicola Pietrangeli era "Il mostro"

Leggi anche: È morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni. Lutto nel mondo del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam

Leggi anche: Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli, unico italiano nella Hall of Fame mondiale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Al Palazzetto dello Sport si celebra lo sport laziale; E' morto Carmelo Miceli, aveva 67 anni: fece la storia nel Lecce; Ciclismo in lutto: morto Michele Dancelli, vinse la Milano-Sanremo nel 1970; Rob Reiner e gli altri: tutti i miti a cui abbiamo detto addio nel 2025.

Tennis in lutto, a 92 anni è morto Nicola Pietrangeli - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Pagina 1 | Tennis in lutto, è morto Nicola Pietrangeli a 92 anni - È ancora oggi il primatista mondiale di tutti i tempi in Coppa Davis per partite giocate (164), incontri vinti in singolare (78- corrieredellosport.it

Morto Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano. Aveva 92 anni - È morto a 92 anni Nicola Pietrangeli, unico tennista italiano inserito nella Hall of Fame del tennis mondiale (LA CARRIERA IN FOTO). tg24.sky.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.