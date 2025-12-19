Lutto nel tennis italiano | morto Alberto Lazzarino Per Nicola Pietrangeli era Il mostro

Il tennis italiano perde uno dei suoi grandi protagonisti del Novecento. Si è spento all’età di 97 anni Alberto Lazzarino, tra i decani della racchetta azzurra, uomo di campo, maestro e punto di riferimento per intere generazioni di tennisti. Fratello della celebre Silvana Lazzarino, semifinalista al Roland Garros nel 1954 e due volte protagonista agli Internazionali d’Italia, Alberto ha attraversato il tennis italiano da protagonista silenzioso ma imprescindibile. Dalle competizioni internazionali all’insegnamento. Toscano di nascita e romano d’adozione, Lazzarino ha iniziato a giocare giovanissimo, arrivando a calcare i palcoscenici internazionali di Roland Garros e Wimbledon. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: È morto Nicola Pietrangeli: aveva 92 anni. Lutto nel mondo del tennis: fu il primo italiano a vincere uno Slam

Leggi anche: Tennis in lutto: è morto Nicola Pietrangeli, unico italiano nella Hall of Fame mondiale

