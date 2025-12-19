Lutto nel mondo Use Il basket empolese piange la scomparsa di Piero Nencioni
Il mondo del basket empolese si stringe nel dolore per la perdita di Piero Nencioni. Figura amata e stimata, lascia un ricordo indelebile tra giocatori, tifosi e tutta la comunità sportiva. Questa sera, una delegazione dell’Use Basket sarà presente per rendere l’ultimo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti.
Empoli, 19 dicembre 2025 – Ci sarà anche una delegazione dell’Use Basket questo pomeriggio a salutare per l’ultima volta Piero Nencioni, legatissimo alla famiglia biancorossa. Alle 14.30 alla Chiesa di Ponzano, dove era residente, si terranno infatti i funerali del grande appassionato di basket e super tifoso dell’Use. Nencioni si è spento mercoledì scorso nella sua casa, dove la salma è rimasta esposta fino alle esequie funebri per il saluto di parenti e amici, all’età di 89 anni, appena compiuti il giorno prima. Già vedovo da un paio d’anni, raggiunge così la cara moglie Renza Innocenti, mentre lascia i figli Andrea e Alessandro e i nipoti Tommaso, Diego e Filippo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
