Il mondo del basket empolese si stringe nel dolore per la perdita di Piero Nencioni. Figura amata e stimata, lascia un ricordo indelebile tra giocatori, tifosi e tutta la comunità sportiva. Questa sera, una delegazione dell’Use Basket sarà presente per rendere l’ultimo omaggio a un uomo che ha lasciato un segno profondo nel cuore di tutti.

© Lanazione.it - Lutto nel mondo Use. Il basket empolese piange la scomparsa di Piero Nencioni

Empoli, 19 dicembre 2025 – Ci sarà anche una delegazione dell’Use Basket questo pomeriggio a salutare per l’ultima volta Piero Nencioni, legatissimo alla famiglia biancorossa. Alle 14.30 alla Chiesa di Ponzano, dove era residente, si terranno infatti i funerali del grande appassionato di basket e super tifoso dell’Use. Nencioni si è spento mercoledì scorso nella sua casa, dove la salma è rimasta esposta fino alle esequie funebri per il saluto di parenti e amici, all’età di 89 anni, appena compiuti il giorno prima. Già vedovo da un paio d’anni, raggiunge così la cara moglie Renza Innocenti, mentre lascia i figli Andrea e Alessandro e i nipoti Tommaso, Diego e Filippo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Lutto a Porta Sant'Andrea: il quartiere piange la scomparsa di Daniele Del Sante

Leggi anche: Lutto nel mondo del calcio, si è spento Silvano Bini, ex presidente dell’Empoli: aveva 96 anni. L’omaggio del sindaco di Empoli: «Empolese doc»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Lutto nel mondo Use. Il basket empolese piange la scomparsa di Piero Nencioni.

Lutto nel mondo Use. Il basket empolese piange la scomparsa di Piero Nencioni - Il diesse Gelli: “Aveva sempre una parola di incoraggiamento per tutti” ... lanazione.it