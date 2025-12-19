L’Unione europea scommette sull’Ucraina | prestiti per 90 miliardi garantiti dal bilancio Ue

L’ Unione europea si prepara a sostenere l’ Ucraina con un nuovo pacchetto di finanziamenti fino a 90 miliardi di euro nel biennio 2026-2027, attraverso un meccanismo di debito comune Ue garantito dal bilancio europeo. Emissioni sui mercati e debito comune europeo Il prestito sarà finanziato tramite emissioni sui mercati nell’ambito della strategia di finanziamento diversificata dell’Ue, utilizzando. 🔗 Leggi su Feedpress.me

