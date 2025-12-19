L’Unione europea approva un prestito all’Ucraina da 90 miliardi di euro senza usare gli asset russi
L’Unione europea ha approvato un prestito di 90 miliardi di euro per sostenere l’Ucraina nel biennio 2026-2027, evitando l’uso di asset russi congelati. Questa decisione evidenzia l’impegno della UE nel supportare Kiev senza compromessi, rafforzando la solidarietà europea di fronte alle sfide geopolitiche attuali. Un passo importante che sottolinea la determinazione dell’Europa nel contribuire alla stabilità e alla sicurezza della regione.
Nella notte tra il 18 e il 19 dicembre l’Unione europea ha approvato un prestito da 90 miliardi di euro per finanziare lo sforzo bellico dell’Ucraina nel biennio 2026-2027, senza però ricorrere agli asset russi congelati. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
