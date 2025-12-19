L’Unicusano Avellino Basket rilancia le sue ambizioni nel campionato di Serie A2

L’Unicusano Avellino Basket si presenta con slancio nel campionato di Serie A2, forte delle ultime quattro vittorie su cinque partite. Una serie positiva che testimonia la determinazione e la crescita della squadra, pronta a puntare in alto e a conquistare nuovi traguardi nel torneo.

Con la vittoria delle ultime quattro partite sulle cinque disputate, l’Unicusano Avellino Basket ha rilanciato le proprie ambizioni nel campionato di Serie A2. Con il cambio di allenatore la formazione avellinese ha compiuto un sensibile passo in avanti. L’arrivo di Gennaro Di Carlo ha rivitalizzato l’ambiente e sono arrivati i successi contro Rimini, Pistoia, Fortitudo Bologna e Forlì. Vittorie pesanti in chiave play off e per un posizionamento di vertice. In un campionato così equilibrato, la squadra irpina è a quattro punti dal primo posto. Dopo il campionato di transizione dell’anno passato, la società avellinese, in questa stagione agonisticoa, ha alzato l’asticella allestendo un team con giocatori esperti, con alle spalle successi in questo torneo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

