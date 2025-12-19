Luminarie natalizie al Nuovo Policlinico spesa da 112mila euro | è polemica

La decisione di investire 112mila euro nelle luminarie natalizie al Nuovo Policlinico ha suscitato accese polemiche. L'illuminazione temporanea, installata per poco più di due settimane, ha acceso il dibattito sull'allocazione delle risorse pubbliche in un periodo di crisi. Mentre alcuni apprezzano la bellezza delle decorazioni, altri criticano l'entità della spesa in un contesto di priorità sanitarie e sociali.

È di queste ore una polemica sulle luminarie natalizie installate al Nuovo Policlinico. L'azienda ospedaliera Federico II ha speso 112mila euro più Iva per illuminare viali e aiuole della struttura durante il periodo delle festività, poco più di due settimane.La spesa, formalizzata attraverso una.

