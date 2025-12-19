Le luminarie di piazza Saffi continuano a suscitare dibattiti, con alcune critiche riguardo alla loro coerenza estetica e al contesto urbano. La consigliera comunale Loretta Poggi ha sollevato dubbi sulla conformità di queste decorazioni alle richieste del Comune, alimentando ulteriori riflessioni sulla scelta estetica e sul loro impatto visivo nella storica piazza.

© Ilrestodelcarlino.it - "Luminarie, foto alla Soprintendenza"

Le luminarie di piazza Saffi continuano a far discutere. La consigliera comunale del Pd, Loretta Poggi, ha chiesto se si ritenesse che "queste luminarie (nella foto), che alcuni hanno definito ‘pugliesi’, siano in tema con la piazza, come da richiesta del Comune ". Mentre il capogruppo Alessandro Gasperini "se vi fossero stati costi aggiuntivi considerando che erano state agganciate con tiranti ai pali della luce e al campanile di San Mercuriale. Poi, a seguito delle segnalazioni, sono state sistemate". A rispondere – sia sull’estetica, sia sul montaggio – è stata l’ assessora Andrea Cintorino che ha sottolineato come le installazioni luminose siano "temporanee" e come l’allestimento sia stato considerato attrattivo dalle "migliaia di persone che nei fine settimana hanno visitato sia il centro storico che i giardini della Resistenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Una lettera aperta alla Soprintendenza: dalla burocrazia alla realtà quotidiana

Leggi anche: A Napoli spuntano le prime luminarie di Natale|FOTO

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Luminarie, foto alla Soprintendenza.

"Luminarie, foto alla Soprintendenza" - La consigliera comunale del Pd, Loretta Poggi, ha chiesto se ... msn.com