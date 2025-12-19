L’ultimo dell’anno si festeggia a teatro

Festeggia l’ultimo dell’anno immerso nell’atmosfera unica dei teatri milanesi. Raffaella Parisi Brindisi ti invita a vivere momenti speciali e suggestivi, all’insegna di spettacoli e emozioni. Scopri gli eventi imperdibili del 31 dicembre e inizia il nuovo anno con un’esperienza culturale e coinvolgente, perfetta per salutare il 2023 e dare il benvenuto al 2024 con stile.

© Quotidiano.net - L'ultimo dell'anno si festeggia a... teatro di Raffaella Parisi Brindisi per festeggiare il nuovo anno nei teatri milanesi. Ecco alcuni appuntamenti per il 31 dicembre. Alle 15.30 al teatro Piccolo, 'La bella addormentata nel bosco': una maledizione scagliata per vendetta, un castello addormentato, un principe pronto a compiere un'eroica impresa, le marionette della Carlo Colla & Figli fanno rivivere, per il pubblico di tutte le età, uno spettacolo che ha incantato le platee di tutto il mondo. Tre spettacoli invece al teatro Franco Parenti. Nella sala Blu alle 19.45 'Lezione d'amore' dove Andrée Ruth Shammah dirige Milena Vukotic, Federico De Giacomo e Andrea Soffiantini nel racconto di una relazione inaspettata che, tra musica e silenzi condivisi si trasforma in una profonda educazione sentimentale, educazione alla vita.

