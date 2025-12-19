L’ultima Janara | la presentazione del romanzo a Palazzo Mosti

Nel suggestivo scenario di Palazzo Mosti, si è svolta la presentazione de “L’ultima Janara” di Pasquale Rosati. Un evento che ha celebrato il potere della narrazione radicata nel territorio, trasformandosi in un momento di condivisione culturale e di profonda connessione con le radici. Un’occasione per scoprire un romanzo capace di evocare memorie antiche e di coinvolgere il pubblico in un’esperienza collettiva unica.

Nel pomeriggio di ieri, nella suggestiva cornice di Palazzo Mosti, si è tenuta la presentazione del romanzo L'ultima Janara di Pasquale Rosati, un incontro intenso e partecipato che ha confermato ancora una volta quanto la narrazione, quando nasce da un territorio e ne attraversa la memoria profonda, sappia diventare esperienza collettiva e gesto culturale condiviso. Ad aprire l'incontro è stato il sindaco Clemente Mastella che ha espresso un sentito apprezzamento per tutte quelle iniziative capaci di far distinguere Benevento e Ceppaloni attraverso la cultura, richiamando il valore identitario di una tradizione che continua a parlare al presente.

