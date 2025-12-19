Lukashenko | I missili ipersonici Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia

Lukashenko annuncia lo schieramento dei missili ipersonici Oreshnik in Bielorussia, un gesto che potrebbe modificare gli equilibri militari nell’est Europa. Mentre l’attenzione internazionale si concentra sulle tensioni tra Russia e NATO, questa mossa apre nuovi scenari di instabilità nella regione. Un passo che non passa inosservato, destinato a influenzare i rapporti di forza e le strategie di difesa dei paesi coinvolti.

© Tvzap.it - Lukashenko: “I missili ipersonici Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia” Mentre in Europa prosegue il confronto sugli asset russi, sul fronte militare orientale arriva un annuncio destinato a suscitare attenzione. Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha reso noto che il nuovo missile russo ipersonico a capacità nucleare “Oreshnik” è stato formalmente dispiegato in Bielorussia ed è già in servizio operativo. La comunicazione è giunta nel contesto del messaggio di fine anno del leader di Minsk, tradizionalmente utilizzato per tracciare le linee strategiche del Paese. Leggi anche: Garlasco, l’avvocato di Sempio lo annuncia fuori dal tribunale: parole nettissime Annuncio di Lukashenko, i missili ipersonici Oreshnik operativi in Bielorussia. 🔗 Leggi su Tvzap.it Leggi anche: Lukashenko: “I missili ipersonici Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia” Leggi anche: Schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Lukashenko, missili russi Oreshnik schierati in Bielorussia; I missili che possono colpire l'Europa, Lukashenko: Oreshnik russi schierati in Bielorussia; Schierato in Bielorussia il missile ipersonico russo Oreshnik: è in grado di raggiungere Bruxelles in pochi minuti; Lukashenko: “Il missile Oreshnik è stato schierato in Bielorussia”. Ai confini dell’Europa il dardo nucleare che vola a Mach 11. Schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik - Dal 17 dicembre schierati in Bielorussia i missili ipersonici russi Oreshnik. msn.com

Lukashenko, ‘i missili russi Oreshnik sono stati schierati in Bielorussia’ - Il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko, ha annunciato che il nuovo sistema missilistico russo Oreshnik ... msn.com

Lukashenko conferma: "Missili Oreshnik" schierati in Bielorussia - Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha annunciato che il missile ipersonico russo, con capacità nucleare, "Oreshnik", è stato schierato in Bielorussia ed è operat ... quotidiano.net

Il NUOVO missile Oreshnik della Russia ha appena COLPITO l’Ucraina – Poi è successo QUESTO

Tra i missili di Lukashenko e nuove trattative parallele. L’Ucraina resta in apnea x.com

“Schierati i missili ipersonici”. Guerra, la situazione precipita: l’annuncio shock - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.