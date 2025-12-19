Lukaku fa notizia in Belgio anche in panchina | Neres e Hojlund segnano e abbracciano Big Rom

Romelu Lukaku torna a far parlare di sé anche dalla panchina, mentre Neres e Hojlund aprono le marcature. I due attaccanti dedicano i loro gol a Big Rom, che osserva emozionato dalla panchina dopo quattro mesi di assenza per infortunio. Un gesto che sottolinea il legame forte con la squadra e la sua voglia di rimettersi in gioco, regalando un momento speciale ai tifosi belgi.

© Ilnapolista.it - Lukaku fa notizia in Belgio anche in panchina: Neres e Hojlund segnano e abbracciano Big Rom I gol di Neres ed Hojlund avevano una dedica speciale: Romelo Lukaku seduto in panchina con la squadra dopo quattro mesi di assenza per infortunio. Lo scrive La Derniere Heure che racconta la semifinale di Supercoppa vista dal belga. Il riscaldamento di Lukaku? Correre ad abbracciare Neres e Hojlund. Cappellino calcato sulla testa, Romelu Lukaku si è goduto lo spettacolo. E le due reti dei suoi compagni di squadra, David Neres (39') e Rasmus Hojlund (64'). Invece di alzarsi per andare a scaldarsi, le esultanze dei compagni sono state di fatto gli unici momenti di questa serata in Arabia Saudita, a Riyad, in cui si è visto Big Rom correre lungo il bordo del campo.

Napoli, riecco Lukaku: perché il suo ritorno può cambiare davvero il volto dell’attacco (e rilassare un po' Conte) - Il ritorno di Romelu Lukaku dopo quattro mesi può ridare al Napoli ciò che è mancato in diverse partite: peso, profondità e un vero ... eurosport.it

Napoli, Lukaku lavora in gruppo e sarà sull'aereo per Riad - Antonio sperava probabilmente di averlo prima, tanto è vero che, nonostante l’emergenza a centrocam ... msn.com

Una buona notizia che profuma di rientro vero. Romelu Lukaku è sempre più vicino al ritorno e potrebbe essere convocato per la Supercoppa Italiana in programma a Riad. Dopo mesi difficili e uno stop alla coscia sinistra che lo ha tenuto fuori dall’inizio della - facebook.com facebook

Napoli a Riad con Lukaku in panchina, ma perde Olivera. Infortunio per il terzino uruguagio. Spinazzola o Gutierrez al suo posto #ANSA x.com

