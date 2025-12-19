Luigi Bacialli direttore di Tg Medianordest aggredito in centro a Treviso

Luigi Bacialli, volto noto del giornalismo e direttore di Tg Medianordest, è stato vittima di un'aggressione inaspettata nel cuore di Treviso. Mentre passeggiava tranquillamente, un uomo sconosciuto lo ha colpito senza apparente motivo, lasciando sgomento e preoccupazione nella comunità. Un episodio che richiama l’attenzione sulla sicurezza nelle vie centrali della città e sul ruolo dei media nel raccontare eventi di questo tipo.

© Ilgiornale.it - Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso Aggredito da uno sconosciuto per strada: è quanto accaduto a Luigi Bacialli, 71 anni, giornalista e direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, aggredito mentre si trovava a passeggio, poco lontano da casa, nel centro storico di Treviso. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Cà Foncello, avrebbe riportato ferite alla testa. Sui motivi dell'aggressione subita e sull'identità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura di Treviso. Chi è Luigi Bacialli. Bacialli è direttore delle testate giornalistiche del network televisivo Medianordest, della famiglia Jannacopulos, che raggruppa Rete Veneta, Antenna Tre Nordest, Telenordest in Veneto e Telequattro e Tv12 in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest Leggi anche: Morto Luigi Angelini . L’ex direttore del Giglio aveva ottantatre anni Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest. Luigi Bacialli, direttore di Tg Medianordest, aggredito in centro a Treviso - Sui motivi dell'aggressione e sullidentità dell'aggressore, dileguatosi dopo l'episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura ... ilgiornale.it

Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest - La Lega ha minacciato fino all'ultimo di non votare il maxiemendamento presentato giovedì che lasciava invariato l'allungamento delle finestre di attesa per le pensioni anticipate. ilfattoquotidiano.it

Luigi Bacialli, giornalista aggredito in centro: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte. Ferito alla testa, caccia allo sconosciuto in bicicletta - Già direttore de Il Gazzettino dal 2001 a luglio 2006 e attuale direttore dei tg di ... ilgazzettino.it

