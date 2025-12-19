Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso | ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest

Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali di Medianordest, è stato vittima di un'aggressione senza motivo nel cuore di Treviso. Mentre passeggiava vicino casa, è stato colpito e ferito alla testa da uno sconosciuto, finendo in ospedale. Un episodio che ha sconvolto la comunità e sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel centro storico della città.

© Ilfattoquotidiano.it - Luigi Bacialli aggredito per strada a Treviso: ferite alla testa per il direttore dei tg di Medianordest Picchiato per strada, vicino alla sua abitazione, mentre passeggiava. Senza apparente motivo. È finito in ospedale il giornalista Luigi Bacialli, direttore dei telegiornali dell’editrice Medianordest, dopo che uno sconosciuto lo ha avvicinato e aggredito nel centro storico di Treviso. Bacialli è stato trasportato al Cà Foncello dove si trova in pronto soccorso per valutare alcune ferite alla testa. Sui motivi dell’aggressione subita e sulla identità dell’aggressore, dileguatosi dopo l’episodio, si stanno occupando gli investigatori della questura di Treviso. Bacialli è direttore delle testate giornalistiche del network televisivo Medianordest, della famiglia Jannacopulos, che raggruppa Rete Veneta, Antenna Tre Nordest, Telenordest in Veneto e Telequattro e Tv12 in Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Leggi anche: Monza, un morto riaffiora dal Lambro: il giallo delle ferite alla testa Leggi anche: Trovato morto con ferite alla testa nell’androne di un palazzo, giallo a Napoli Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest. Aggredito a Treviso Luigi Bacialli, direttore Tg Medianordest - Il direttore dei telegiornali dell'editrice Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, 71 anni, è stato portato in pronto soccorso all'ospedale di Treviso per accertamenti dopo essere stato aggredit ... msn.com

Luigi Bacialli, giornalista aggredito mentre passeggia con i cani in centro a Treviso: ferite alla testa, è in pronto soccorso - Luigi Bacialli è stato aggredito mentre passeggiava in centro a Treviso. msn.com

Aggredito in centro a Treviso il direttore di Antenna3 e Reteveneta Luigi Bacialli - Questa mattina il direttore di Medianordest, il giornalista Luigi Bacialli, è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Treviso per ... padova24ore.it

Questa sera alle 21.00 sarò a Focus su Rete Veneta, ospite del direttore Luigi Bacialli. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.