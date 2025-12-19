Luigi Bacialli aggredito da un uomo per strada il direttore di Tg Medianordest in ospedale

Direttore di Tg Medianordest Luigi Bacialli è stato aggredito alla testa da un uomo mentre era per strada a Treviso. Passeggiava col cane quando è stato aggredito: ora si trova in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luigi Bacialli, direttore del tg aggredito in centro: «I tuoi cani hanno urinato sotto casa mia». Poi le botte alla testa. Stefani: «Gesto da condannare» - Già direttore de Il Gazzettino dal 2001 a luglio 2006 e attuale direttore dei tg di ... ilgazzettino.it