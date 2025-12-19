L’Ue non sblocca gli asset russi Putin esulta | Zelensky ottimo attore ma i guerrafondai hanno perso La pace? Alle condizioni di un anno fa – La diretta
L’Unione Europea frena sull’utilizzo degli asset russi congelati, lasciando l’Ucraina in attesa di risposte concrete. Putin celebra, mentre Zelensky si confronta con un rinnovato stallo diplomatico. La situazione si fa ancora più complessa, con le tensioni che rischiano di intensificarsi e la pace lontana dall’essere raggiunta alle condizioni di un anno fa.
Mentre l'Unione europea tira il freno a mano sull'utilizzo degli asset russi congelati per aiutare l'Ucraina, Mosca gongola. È lo stesso presidente Vladimir Putin che, forte di un tavolo negoziale che sembra fare solo passi indietro, ha trovato il tempo di provocare Kiev e proporre di terminare il conflitto, ma alle condizioni proposte un anno fa. Intanto Volodymyr Zelensky torna in Ucraina con il sostegno dei 90 miliardi in prestiti a cui stanotte Bruxelles ha dato il via libera.
